2021 İSMEK kayıtları ne zaman? İBB tarih verdi!

İSMEK’te yeni eğitim dönemi ön kayıtları 13 Ocak’ta başlıyor. Kayıtlar, 25 Ocak’a kadar devam edecek. Eğitimlerden faydalanmak isteyenler İSMEK’in web sitesi üzerinden ön kayıtlarını gerçekleştirebilecek. İSMEK’te yeni eğitim dönemi başlıyor. Eğitimlere ön kayıtlar 13-25 Ocak tarihleri arasında yapılabilecek.

İSMEK’in ücretsiz eğitimlerinden faydalanmak isteyenler www.ismek.ist üzerinden online olarak başvuruda bulunabilecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Bu yıl nitelikli bir içeriğe ve geniş bir yelpazeye sahip olmasına daha çok özen gösterilen İSMEK eğitimleri, kontenjanlar çerçevesinde bütün İstanbulluların başvurularına açık olacak.