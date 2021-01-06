2021 DGS başvurusu ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım!
Yeni yılın başlaması ile birlikte 2021 DGS sınavına yönelik konular yoğun şekilde sorgulanıyor. Önlisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin gelecek yıl takvimi hakkında bilgi almak istiyor. Peki, 2021 DGS başvurusu ne zaman başlayacak?
İki yıllık önlisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş kapsamında uygulanan DGS'de bu yılın sınav tarihi, 2021 ile birlikte merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2021 DGS NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında DGS 9 Ağustos'ta yapıldı.
Bu bilgiler ışığında 2021 DGS oturumunun da ağustos ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan geçtiğimiz yılın DGS başvuruları da 9 Haziran'da alınmaya başlamıştı.
Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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