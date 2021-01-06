2021 DGS başvurusu ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım!

İki yıllık önlisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş kapsamında uygulanan DGS'de bu yılın sınav tarihi, 2021 ile birlikte merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2021 DGS NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında DGS 9 Ağustos'ta yapıldı.

Bu bilgiler ışığında 2021 DGS oturumunun da ağustos ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan geçtiğimiz yılın DGS başvuruları da 9 Haziran'da alınmaya başlamıştı.

Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.