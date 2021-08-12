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Haber Giriş: 12.08.2021 - 16:44 | Son Güncelleme:

2021 bursluluk sınavı yerleri açıklandı mı? İOKBS sınav giriş belgesi için gözler MEB'ten gelecek açıklamada

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2021 bursluluk sınavı yerleri açıklandı mı? İOKBS sınav giriş belgesi için gözler MEB'ten gelecek açıklamada

Bursluluk sınavı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler İOKBS sınav giriş belgesine çevrildi. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci Sınıfların katılım sağlayacağı bursluluk sınavı başvuru işlemleri tamamlandı. Peki, 2021 Bursluluk sınavı yerleri açıklandı mı? İOKBS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanır?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da gerçekleşecek.

BURSLULUK SINAVI YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

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