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Haber Giriş: 04.02.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

2021 bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı.. İşte sınav takvimi ve detaylar

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2021 bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı.. İşte sınav takvimi ve detaylar
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Bursluluk sınavı başvuruları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Bursluluk sınavı her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Adaylar kurum tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını gerçekleştiriyorlar. 2021 bursluluk sınavı başvuruları 8 Şubat tarihinde başlayacak. İşte İOKBS tarihi ve detaylar

Bursluluk sınavı başvuru tarihleri 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı. İOKBS başvuruları 2021 yılında şubat ayında alınacak. Sınav ise 25 Nisan’da düzenlenecek.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Sınav başvuruları, 8-26 Şubat'ta alınacak.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

SONUÇLAR HAZİRAN AYINDA AÇIKLANACAK

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

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