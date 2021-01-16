2021 beyazı

Belediyeler tuzlama çalışması yaparken vatandaşlar da karın keyfini çıkardı.

KEYFİNİ ONLAR ÇIKARDI

İstanbul’da özlemle beklenen kar yağışı dün başladı. Beyaz örtü kentin birçok noktasını beyaza bürüdü. Kar, bazı ilçelerde seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu. Aileler çocuklarıyla birlikte kartopu oynarken, sevgililer de karın arasında el ele dolaştı.

Eskişehir: Eskişehir’de hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye düşerken sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti, kısa sürede beyaza bürüdü. Güne kar yağışıyla uyanan Eskişehirliler, bol bol fotoğraf çekip kar yağışının keyfini çıkardı.

Uşak: Uşaklılar dün güne karla uyandı. Kentte kar kalınlığı 5 santimetreyi bulurken, hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Sabah beyaz örtüye uyananlar, araçlarıyla evlerinin ve işyerlerinin önünü temizlemek için çabaladı.







Kocaeli: Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı, şehre yakın bölgeleri de beyaz örtü ile kapladı. Kartepe’de kar kalınlığı bazı yerlerde 30 santimi aştı. Yetkililer, kar yağışı nedeniyle oteller bölgesine çıkacak araç sürücülerine araçlarında zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.



Bursa: Kentte yağan yağmur, dün sabah yerini kara bıraktı. Kar kalınlığı 3 santimetreyi buldu. Hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düşerken, yoğun sisin de etkili olduğu kent merkezinde park ve bahçeler beyaza büründü.

KÖY YOLLARI KAPANDI

Ağrı: Kentin tamamı beyaz örtüyle kaplanırken, 55 köy yolu da ulaşıma kapandı. Buna rağmen uzun zaman sonra yağan kara sevinen bölge halkı, kuraklık riskine dikkat çekti.



Ardahan: Ardahan-Şavşat-Artvin kara yolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi ile Ardahan- Posof- Türkgözü kara yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi’nde kar ve tipi etkili oldu. Ardahan-Posof karayolunda görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü.







Kars: Kentte dün sabah saatlerinde başlayan yağışla merkez beyaza büründü. Sabah evlerinden çıkanlar, kar fotoğrafları çekti.



Muş: Kentte sağanak sonrası etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı. Dün sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan sürücüler, trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, işyerlerini açmaya çalışan esnaf ise kapı önlerinde biriken karı temizledi.



Hakkâri: Dün gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışıyla ilçe merkezindeki kar kalınlığı, 30 santimetreye ulaştı. Araçlar ve evler kara gömülürken, 96 köy ve 193 mezranın yolu ulaşıma kapandı.







Van: Sabah güne karla uyanan Başkale ve Bahçesaraylılar kar yağışının sevincini yaşarken, Başkale’de 27 mahalle, 16 mezra, Bahçesaray’da ise 20 mahalle, 50 mezranın yolu ulaşıma kapandı.



Bitlis: Kentte dün gece ve sabah saatlerinde yoğun kar yağışı sonucu kar kalınlığı 35, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreye ulaştı. Bir anda bastıran kar yağışıyla 160 köy yolu ulaşıma kapandı.