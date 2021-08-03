2021-ALES/2 başvuruları başladı! İşte 2021-ALES/2 başvurusu hakkında bilgiler

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-ALES kılavuzunda yer almakta. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmekte. Öte yandan sınav başvuru ücreti 145 TL oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün de sınava dair bir açıklama yaptı.

Değerli adaylarımız,



19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2021-ALES/2 başvuru kılavuzu https://t.co/j0pzG5fXEW sitemizde yayımlanmıştır.



Başvurularınızı 3–11 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapabilirsiniz.

Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim. #2021ALES — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 3, 2021

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES PUANI NERELERDE KULLANILIR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (“Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.) ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

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