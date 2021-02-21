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Haber Giriş: 21.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

2021 ‘Ahi Evran Yılı’ olarak kutlanacak

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2021 ‘Ahi Evran Yılı’ olarak kutlanacak
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2021 yılının “Ahi Evran Yılı” olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla dün Resmi Gazete’de yayımlanan genelgede, “Ahilik geleneğini yaşatmış tüm esnaf ve sanatkarları rahmetle yad etmek, bilginin hikmetle, ticaretin ahlakla buluştuğu ‘Ahilik’ müessesini dünya milletlerine en doğru şekilde anlatmak, bu kutsal emaneti sonraki nesillere aktarmak amacıyla 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurtdışında etkinlikler düzenlenmesine karar verildiği” vurgulandı. Genelgede, “Bu kapsamda düzenlenecek etkinlikler, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır” denildi.

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