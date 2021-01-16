AÖO ve AÖL sınav tarihleri Bakan Selçuk tarafından duyuruldu... AÖL sınavları online mı yapılacak?
Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) ve Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından Twitter üzerinden duyuruldu. Bir süredir sınav tarihleri belli olmayan AÖO ve AÖL için açıklama yapan Bakan Selçuk, sınavların online olarak gerçekleşeceğini açıkladı. İşte, AÖO ve AÖL sınav tarihleri hakkında detaylar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 Açık Öğretim Sınav tarihlerini duyurdu. 'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.
I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de
II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak.
Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."
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