2021 AB’yle yoğun temas yılı

ABD YÖNETİMİNDEN BEKLENTİMİZ

“ABD’de yeni yönetimle sağlıklı ilişki için biz hazırız. ABD ile öngörülebilir bir ilişki istiyoruz. Umarım yeni yönetim de buna hazırdır. Türkiye ile ABD makamları arasında yaptırımlar konusunda teknik seviyede bir çalışma grubu kurulacak. Şu anda ortak çalışma grubu gibi bir şey söz konusu değil. Neden S-400’e mecbur olduğumuzu ayrıntılı şekilde anlattık. Ama ABD’nin FETÖ konusunda hiç bir şey yapmaması bizim için hayati önemde. Yanı başımızda teröristleri desteklemeye devam etmesi bizim için hayati önemde. ABD’nin bu tutumları kabul edilemez.

AVRUPA’NIN PARÇASIYIZ

AB ile ilişkiler inişli çıkışlı oldu. Özellikle Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve daha sonra Fransa’nın ikili meseleleri AB gündemine taşıması nedeniyle 2020 gergin geçti. Buna rağmen aralık ayındaki AB liderler Zirvesi’nden sağduyulu bir sonuç çıktı. Seneye ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürümesi için biz hazırız. AB’nin de hazır olmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız geleceğimiz AB’de derken kastettiği, Türkiye zaten Avrupa’nın bir parçası. AB üyesi değiliz ama Avrupa Konseyi dahil birçok Avrupa kurumunun kurucu üyesiyiz. AB ile yeni fasılların açılması pek mümkün değil. Çünkü bildiğiniz ülkelerin Türkiye’ye karşı siyasi tavrı var. Ancak göç konusunun, Gümrük Birliği’nin (GB) güncellenmesi mümkün mü? Evet mümkün. Vize muafiyeti olabilir mi? Evet olabilir. Vizede kalan beş altı başlıkta birkaç cümle için direniyorlar. Tutum ne yazık ki siyasi. Fransa ile de ilişkilerin yeniden rayına oturması için Fransa Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ile Paris Büyükelçimiz bir yol haritası üzerinde çalışıyorlar.

HAKÇA PAYLAŞIM

Önceliğimiz birilerini memnun etmek değil Türkiye’nin ve milletimizin çıkarlarını korumak. Arzumuz Doğu Akdeniz’in bir barış ve istikrar bölgesi olması. Herkesin hakça paylaşımdan yana olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın AB’ye teklif ettiği çok taraflı konferans için çalışmalarımızı AB ile sürdürüyoruz.”

DÜNYAYA MESAJLAR

DEMİRTAŞ KARARI: AİHM’nin verdiği karar kendisinin daha önce verdiği kararlarla çelişiyor. AİHM, siyasi görüş içeren bir karar vermiştir. Biz de kendi tezimizi anlatacağız.



ERMENİSTAN: Ermenistan ateşkese uyar, riayet ederse, tüm komşularıyla ilişkiye saygı gösterirse ilişkiler normalleşebilir. Bu normalleşme en fazla da Ermenistan ve Ermeni halkının yararına olacaktır.



İSRAİL’LE İLİŞKİLER: İsrail’le ilişkilerin normal seyredebilmesi için İsrail’in saldırgan politikasından vazgeçmesi lazım. İsrail’le ilişkilerimizde normalleşme olursa elbette karşılıklı büyükelçi atayabiliriz. İsrail’in ihraç edebilecek miktarda doğalgazı olursa bunun Türkiye üzerinden geçişini görüşebiliriz.



ÇİN AŞISI VE UYGUR TÜRKLERİ: Çin’den gelen aşının gecikmesinin Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri ile ilgisi yok. Dışişleri Bakanlığı olarak aşının ithali için gerekli belgeyi verirken, Uygur Türkleri konusunu da not edip bu mesele için bir heyet göndermek istediğimizi ve bunun vaktinin geldiğini söylüyoruz.



SURİYE, LİBYA VE IRAK: Libya’da BM’nin tanıdığı Trablus yönetimi ile hiçbir sıkıntımız yok. Hafter’in Türk askerini hedef alır tutum takınması ile Suriye’de PKK/YPG’nin bize söz verildiği bölgelerden ayrılmaması halinde gerekeni yapacağımızı Rusya’ya söyledik. Irak’ı da Sincar’ın terör örgütünden temizlenmesinde kararlı gördük.