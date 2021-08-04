2021-2022 av sezonu ne zaman açılıyor? İşte av sezonu hakkında bilgi

1 Temmuz’da toplanan MAK’ın yaptığı açıklama göre 2021-2022 av sezonunun açılacağı tarih ve avlanma sayıları ilan edildi. İşte, 2021-2022 av sezonu hakkında en güncel bilgiler...

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre Elbistan, Sögütlü Devlet Avlağı’nda keklik ve tavşan avı yasaklandı. Göçmen kuşların ise avlanmasına izin verildi. Öte yandan Şar Dağı Devlet Avlağı ise komple avlanmaya kapatıldı.

Ayrıca, Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günlerinde avlanma serbest olacak. Karabük-Eskipazar ilinde bıldırcın ve üveyik avları Ağustos ayının 15’inde başlayacak ve Kasım ayının 15’ine kadar devam edecek. Elbistan’da ise 21 Ağustos tarihinde başlayacak.

İŞTE BELİRLENEN AV SEZONU TARİHİ





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