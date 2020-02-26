2020'de dini bayramlar ne zaman? 2020 Ramazan ve Kurban Bayramı tarihi
2020'de idrak edilecek dini bayramların tarihlerine yönelik araştırmalar, mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte hız kazandı. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın 2020 yılında hangi tarihlere denk geleceğini şimdiden öğrenmek isteyen vatandaşlar, sorularına internetten yaptıkları araştırmalarla cevap arıyor. Peki, 2020 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?
Hem dini vecibelerini yerine getirmek için plan yapmak hem de 2020 yaz tatili programlarına şimdiden şekil vermek isteyen vatandaşlar, geçtiğimiz yıl ağustos ayında idrak edilen Kurban Bayramı'nın ve haziran ayına denk gelen Ramazan Bayramı'nın 2020'de ne zaman idrak edileceğini sorguluyor. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...
2020 RAMAZAN BAYRAMI
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan’ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak.
Ramazan ayının ardından 24 Mayıs’ta ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.
2020 KURBAN BAYRAMI
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı bu yıl temmuz ve ağustos aylarında idrak edilecek.
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.
Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.
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