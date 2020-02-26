2020'de dini bayramlar ne zaman? 2020 Ramazan ve Kurban Bayramı tarihi

Hem dini vecibelerini yerine getirmek için plan yapmak hem de 2020 yaz tatili programlarına şimdiden şekil vermek isteyen vatandaşlar, geçtiğimiz yıl ağustos ayında idrak edilen Kurban Bayramı'nın ve haziran ayına denk gelen Ramazan Bayramı'nın 2020'de ne zaman idrak edileceğini sorguluyor. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...

2020 RAMAZAN BAYRAMI

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan’ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak.

Ramazan ayının ardından 24 Mayıs’ta ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.

2020 KURBAN BAYRAMI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı bu yıl temmuz ve ağustos aylarında idrak edilecek.

Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.

Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.