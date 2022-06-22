2020’de 2.3 milyon 2022’de 1.3 milyon: İşte tehlike!

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ‘Kış Ortası Su Kuşu Sayımları 2022’ raporunu açıkladı. Raporda yer alan ayrıntılar şöyle: “Türkiye’de kış ortası su kuşu sayımları (KOSKS), 16 Ocak-13 Şubat 2022 günleri arasında yapıldı. Sayımların maksadı, Türkiye’deki sulak alan işleyişini ve kullanım faaliyetlerini izlemek, yıllara göre tür sayısı ve popülasyon büyüklüğündeki değişiklikleri takip etmek, nesli tehlike altında olan türler için hazırlanacak tür eylem planlarına altlık oluşturmaktır.



2022 yılında KOSKS için aralarında Küçükçekmece Gölü, Tuz gölü, Manyas Gölü, Atatürk Barajı, Birecik Barajı’nın da bulunduğu 135 sulak alan belirlendi.

Ülkemiz genelinde 2022 yılı KOSKS çalışmalarında 135 alanda, 104 kuş türünden 1 milyon 396 bin 369 su kuşu sayıldı. 2014’te bu sayı 1 milyon 960 bin 693 iken, 2015’te 1 milyon 631 bin 318, 2016’da 1 milyon 609 bin 538, 2017’de 1 milyon 614 bin 179, 2018’de 1 milyon 718 bin 675, 2019’da 1 milyon 982 bin 579, 2020’de 2 milyon 374 bin 317, 2021’de ise 1 milyon 684 bin 121’di.2022 yılı sayımlarında 135 alanda en fazla görülen türler sakarmeke, çamurcun, karabaş martı oldu. Bunun yanında sayıca en az görülen ve soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan türler ise birer bireyle küçük flamingo, kulaklı batağan, kızıl kumkuşu, karaayaklı martı, çulluk, boz yelkovan, ikişer bireyle küçük suçulluğu, gülen sumru, bıyıklı sumru, bataklık düdükçünü, alaca balıkçıl, üç bireyle ise taşçeviren ve kara ördek olarak belirlendi.”