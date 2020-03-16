2020-YÖKDİL sonuçları açıklandı - ÖSYM YÖKDİL sonuç sorgulama
2020-YÖKDİL/1 Sınav Sonuçları ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından açıklandı. Lisanüstü eğitim için girilmesi gereken YÖKDİL sınavının sonuçları online sistem üzerinden erişime açıldı. Adaylar sonuçları T.C. Kimlik / YU Numarası ve şifreleri ile görüntüleyebiliyorlar. İşte ÖSYM YÖKDİL sonuç sorgulama sayfası...
ÖSYM'den beklenen YÖKDİL duyurusu geldi. Merkezin resmi sayfası üzerinden yapılan duyuruda YÖKDİL sonuçlarının açıklandığı bildirildi. İşte 16 Mart 2020 tarihinde yapılan YÖKDİL sonuç duyurusu:
01 Mart 2020 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2020-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Mart 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle