2020-YÖKDİL/2 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - YÖKDİL sınav yerleri nasıl öğrenilir?
2020-YÖKDİL/2 sınav yerleri açıklandı. YÖKDİL sınav giriş belgesi, ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Adayların2020-YÖKDİL/2 Sınav giriş belgesini sınav anında yanında bulundurması gerekiyor. Peki, YÖKDİL sınav yerleri nasıl öğrenilir?
2020-YÖKDİL/2 sınav giriş belgelerinin erişimine açıldığını duyurdu. ÖSYM https://ais.osym.gov.tr/ adresinden ve sosyal medya hesaplarından bilgilendirildi.
ÖSYM YÖKDİL DUYURUSU
28 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Şubat 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
28 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.