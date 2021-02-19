2020-YÖKDİL/2 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - YÖKDİL sınav yerleri nasıl öğrenilir?

2020-YÖKDİL/2 sınav giriş belgelerinin erişimine açıldığını duyurdu. ÖSYM https://ais.osym.gov.tr/ adresinden ve sosyal medya hesaplarından bilgilendirildi.

ÖSYM YÖKDİL DUYURUSU



28 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Şubat 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.



DİKKAT!



28 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.