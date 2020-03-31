2020 YKS'de hangi konular olacak? MEB YKS müfredatını açıkladı mı?
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü (Kovid-19) salgını, ülkemizde eğitim hayatını da etkiledi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihinin değişmesinin yanı sıra okullarda ikinci dönem eğitim olmayacağı için ikinci dönem konuları da müfredata dahil edilmeyecek. Peki, 2020 YKS'de hangi konular olacak? MEB YKS müfredatını açıkladı mı?
Corona salgını, hayatın akışının değişmesine, bazı planların ertelenerek yeniden yapılmasına yol açarken, eğitim sisteminde de bir takım değişikliklere neden oldu. YKS'nin tarih değişikliği gözleri bu kez müfredat konusundaki açıklamalara çevirdi. İşte, 2020 YKS müfredatı hakkında ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sorulacak soruların müfredat kapsamıyla ilgili güncellemeye gitti. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına YKS için soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi.
Buna göre, YKS'de üniversite adayları, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12'nci sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.
Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.
MEB KONU DAĞILIMI DUYURACAK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hafta başında hem YKS'de hem LGS'de çıkacak soruların konu dağılımının ilanını yapacağız." dedi.
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