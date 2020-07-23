2020 YAŞ ne zaman toplanacak?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı bugün yapılacak. İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan programa göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura Toplantısı saat 12.00'de başlayacak.

Erdoğan, daha sonra şura üyeleri onuruna öğle yemeği verecek.