MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2020 YAŞ ne zaman toplanacak?
GeriGündem 2020 YAŞ ne zaman toplanacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 23.07.2020 - 10:45,Son Güncelleme:

2020 YAŞ ne zaman toplanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2020 YAŞ ne zaman toplanacak?
Abone Olgoogle-news

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı öncesinde şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek. Peki, 2020 YAŞ ne zaman toplanacak?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı bugün yapılacak. İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan programa göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura Toplantısı saat 12.00'de başlayacak.

Erdoğan, daha sonra şura üyeleri onuruna öğle yemeği verecek.

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle