2020 uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak

Soylu özetle şunları söyledi: “2020 afetler noktasında uzun yıllar hafızlardan çıkmayacak bir yıl olacak. Bu yılki afetlerin toplam maliyeti ülkemizin hazinesine 10 milyar liradır. Bundan devletimize ve bireylere olan maliyetlerini çıkartıyorum. Bu da doğal afetler; pandemi hariç. Deprem, sel, toprak kaymasıyla karşı karşıya kaldığımız durumların, sadece bakınız sivil toplum örgütlerinin, vatandaşlarımızın yardımlarının, ekonomik kayıpların bunda hiç hesabı yok. Yerine koyma maliyeti 10 milyar lira.”