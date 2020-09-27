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Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 27.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

2020 uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
2020 uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak
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AFAD Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü’nde düzenlenen İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı’na katılan İçişleri Bakanı Soylu, 2021’in Türkiye’de Afet Eğitim Yılı ilan edileceğini belirterek, “Hem kamunun afet davranışları hakkında bir refleks hem de toplumun afete bakışına ait bir refleks oluşturmak istiyoruz” dedi.

Soylu özetle şunları söyledi: “2020 afetler noktasında uzun yıllar hafızlardan çıkmayacak bir yıl olacak. Bu yılki afetlerin toplam maliyeti ülkemizin hazinesine 10 milyar liradır. Bundan devletimize ve bireylere olan maliyetlerini çıkartıyorum. Bu da doğal afetler; pandemi hariç. Deprem, sel, toprak kaymasıyla karşı karşıya kaldığımız durumların, sadece bakınız sivil toplum örgütlerinin, vatandaşlarımızın yardımlarının, ekonomik kayıpların bunda hiç hesabı yok. Yerine koyma maliyeti 10 milyar lira.”

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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