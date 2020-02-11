2020-TUS 1. Dönem sınavı ne zaman?

2020 TUS sınavı için başvuru süreci ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirildi. Gözler şimdi sınav tarihinde. İşte, konuya dair merak edilenler...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, (2020-TUS 1. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavları, 23 Şubat 2020'de yapılacak.