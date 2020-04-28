2020 Trabzon Ramazan imsakiyesi: Trabzon iftar saat kaçta? Trabzon iftar ve sahur vakitleri gün gün imsakiye takvimi

Trabzon'da sahur ve iftar saat kaçta sorusu kentte yaşayan vatandaşlar tarafından günün internette aranan konuları arasında. Ramazan 2020 imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı. Trabzon iftar ve sahur vakitleri de belirlendi. Peki Trabzon'da sahur saat kaçta? İşte Trabzon iftar ve sahur vakitleri ve ramazan 2020 imsakiyesi

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılındı. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkıldı. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesine denk gelen 19 Mayıs'ta idrak edilecek.

Rahmet ve bereket ayı Ramazan nihayet başladı. Ramazan’ın başlamasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın internette sıklıkla araştırdığı gündem maddesi iftar saatleri oldu ve 2020 ramazan imsakiyesi oldu. Bugün iftarı saat kaçta yapacaklarını merak eden Trabzonlu vatandaşlar da akşam ezanının kaçta okunacağını ve iftar vaktini internetten araştırıyor. Peki, Trabzon’da iftar saat kaçta? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı Ramazan imsakiyesine göre, Trabzon iftar saatleri ve Trabzon 2020 Ramazan imsakiyesi...

2020 TRABZON RAMAZAN İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Sabah Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 24.04.2020 03:46 05:22 12:24 16:12 19:17 20:46* 2 25.04.2020 03:44 05:20 12:24 16:12 19:18 20:48 3 26.04.2020 03:42 05:19 12:24 16:12 19:19 20:49 4 27.04.2020 03:41 05:17 12:24 16:13 19:20 20:51 5 28.04.2020 03:39 05:16 12:24 16:13 19:21 20:52 6 29.04.2020 03:37 05:15 12:24 16:13 19:22 20:54 7 30.04.2020 03:35 05:13 12:23 16:14 19:24 20:55 8 01.05.2020 03:33 05:12 12:23 16:14 19:25 20:57 9 02.05.2020 03:31 05:11 12:23 16:14 19:26 20:58 10 03.05.2020 03:30 05:10 12:23 16:15 19:27 21:00 11 04.05.2020 03:28 05:08 12:23 16:15 19:28 21:01 12 05.05.2020 03:26 05:07 12:23 16:15 19:29 21:03 13 06.05.2020 03:24 05:06 12:23 16:15 19:30 21:04 14 07.05.2020 03:23 05:05 12:23 16:16 19:31 21:06 15 08.05.2020 03:21 05:04 12:23 16:16 19:32 21:07 16 09.05.2020 03:19 05:03 12:23 16:16 19:33 21:09 17 10.05.2020 03:18 05:01 12:23 16:17 19:34 21:10 18 11.05.2020 03:16 05:00 12:23 16:17 19:35 21:12 19 12.05.2020 03:14 04:59 12:23 16:17 19:36 21:13 20 13.05.2020 03:13 04:58 12:23 16:17 19:37 21:15 21 14.05.2020 03:11 04:57 12:23 16:18 19:38 21:16 22 15.05.2020 03:10 04:56 12:23 16:18 19:39 21:18 23 16.05.2020 03:08 04:55 12:23 16:18 19:40 21:19 24 17.05.2020 03:07 04:54 12:23 16:18 19:41 21:21 25 18.05.2020 03:05 04:54 12:23 16:19 19:42 21:22 26 19.05.2020 03:04 04:53 12:23 16:19 19:43 21:24** 27 20.05.2020 03:02 04:52 12:23 16:19 19:44 21:25 28 21.05.2020 03:01 04:51 12:23 16:20 19:45 21:27 29 22.05.2020 03:00 04:50 12:23 16:20 19:46 21:28 30 23.05.2020 02:59 04:50 12:23 16:20 19:46 21:29***

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