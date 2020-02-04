2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakatları başlıyor! MEB sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvuru süreci 6 -10 Ocak tarihinde tamamlandı. Atama kapsamında yapılacak olan mülakatlar için geri sayım başladı. Farklı branşlardan ataması gerçekleşecek olan 2020 sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin, sözlü sınav yerleri MEB'in internet sitesinden duyuruldu. Peki, sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman? İşte, o konu hakkında detaylar.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavları, 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak.

Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak. En çok 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1731 kontenjanla İngilizce öğretmenliğine atama yapılacağı bildirildi.

MÜLAKAT YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Mili Eğitim Bakanlığı internet sitesinden, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınav merkezlerine ilişkin açıklama yapıldı. Sözleşmeli öğretmenliğe başvuran adaylar, T.C. kimlik numaraları ile mülakata alınacakları yer bilgilerini 'e-Devlet' adresinden öğrenebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV YERİ SORGULAMA