2020 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ve atamaları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 20 bin öğretmen ataması daha yapılacağını duyurmasının ardından, mülakatları devam eden sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınav sonuçlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. 5 Şubat tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlarını geride bırakan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi ve atama takvimini heyecanla sorguluyor. Peki, sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? 2020 sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konu hakkında detaylar

5 Şubat tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 22 Şubat'a kadar devam edecek.Katıldıkları mülakatta başarılı oldukları taktirde görevlerine başlamayı bekleyen farklı branşlardan öğretmen adayları, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin hangi tarihlerde yapılacağını öğrenmek istiyor. Konuyla ilgili detaylar gündeme gelirken Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen atamasının daha yapılacağını duyurdu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konuya dair detaylar.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

BAKAN SELÇUK: 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI DAHA GERÇEKLEŞECEK

AA Editör Masası'na katılacağının duyurulmasının ardından, sosyal medyadaki yorumların neredeyse tamamında ek atama beklentisinin yer aldığının belirtilmesi üzerine de Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

"Gençler üniversiteleri, fakülteleri bitiriyorlar, bir beklentileri var işle ilgili. Biz de bu konuda son derece büyük bir gayret sarfediyoruz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza çok özel bir teşekkür borçluyum. Sayın Maliye Bakanımıza özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem inşallah 20 bin ek atama daha gelecek. 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların zaten herkes biliyor, belli dönemleri var yıl içerisinde. Süreç başlatılacak ve bu uygun dönem içerisinde de bu yıl içerisinde tekrar bir 20 bin ek atama daha var. Bugün ilk bahar. Cemre düştü ve biz de bir müjde vermiş olalım. Bu arada ekonomide özellikle 2019 üçüncü çeyrekten itibaren ortaya çıkan gelişmelerden dolayı -aslında 20 bin ile sınırlıydı- fakat bu iyileşmenin neticesinde 20 bin ek daha geldi ve bu bizi çok mutlu etti. Çünkü öğretmenlerimizin bu konudaki beklentilerini biliyoruz ve bu konuyla ilgili çalışmamız devam ediyor."

Atamalar için yıl içinde iki dönem bulunduğunu, bu dönemi bütün öğretmen adaylarının bildiğini belirten Bakan Selçuk, "Çok uzun zamandır beklenen bir şeydi, müjdeyi burada vermiş olduk." dedi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınavları, 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak.

Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak. En çok 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1731 kontenjanla İngilizce öğretmenliğine atama yapılacağı bildirildi.

ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

-Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

-Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

-Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

-“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

-“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

-Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

20 bin öğretmen ek atama süreci kontenjan dağılımı hakkında detaylar merak konusu olmaya başladı. Konuyla ilgili güncel bir açıklama henüz yapılmadı. Kontenjan dağılımına yönelik açıklamanın en erken nisan ayında yapılması bekleniyor.

Süreci devam eden öğretmen atamalarına ilaveten 20 bin ek öğretmen ataması daha yapacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, süreçle ilgili detayları ilerleyen günlerde paylaşacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın atama kontenjanları gibi bilgileri paylaşacağı ek atama süreci hakkında detayların, şu an devam etmekte olan öğretmen atama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ortaya çıkması bekleniyor. İşte, öğretmen 2020 ek atama kontenjanları hakkında merak edilen bazı bilgiler ve Bakan Selçuk'un açıklamaları hakkında bazı bilgiler

Türkiyenin dört bir yanında merakla beklenen ek atama içi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk müjdeyi verdi. Anadolu Ajansı (AA) canlı yayınına katılan Bakan Ziya Selçuk, ek atama süreci hakkında bazı bilgiler paylaştı. Peki, ek atama için kontenjan bilgileri belli oldu mu? İşte, öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren 20 bin ek atama süreci ve kontenjan bilgileri hakkında bazı bilgiler

EK ATAMA KONTENJANLARI İÇİN BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Ek atama ile 20 bin öğretmen alımı açıklamasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. 20 bin ek öğretmen atama süreci kapsamında öğretmen atama kontenjanları için de sorgulamalarını sürdüren vatandaşlar, kontenjan dağılımı hakkında herhangi bir bilgi olup olmadığını merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin öğretmen ek atama süreci hakkında bazı bilgiler paylaştı.

Bakan Selçuk'un atama ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Tabi gençler üniversiteleri, fakülteleri bitiriyorlar. Bir beklentileri var işle ilgili. Biz de bu konuda son derece büyük derecede bir gayret sarf ediyoruz. Ben Cumhurbaşkanımıza çok özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem inşallah 20 bin ek atama gelecek. Bir 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların dönemleri var. Bugün ilkbahar ve cemre düştü. Biz de bir müjde vermiş olduk. Aslında 2020 yılı 20 binle sınırlıydı, ekonomideki iyileşme neticesinde bir 20 bin daha geldi. Bu bizi çok mutlu etti."



