2020 sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamındaki sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez de atama tercih işlemleri merak konusu oldu. En çok 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1731 kontenjanla İngilizce öğretmenliğine atama yapılacak alımlar için tercih tarihi netleşti. İşte, MEB öğretmen ataması hakkında merak edilenler...

MEB'in yayımladığı takvime göre; sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 9 Mart ve 13 Mart tarihleri aralığında yapılacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek.

Öğretmen atama sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak.