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Haber Giriş: 23.04.2020 - 19:25,Son Güncelleme:

2020 Ramazan imsakiyesi: İlk sahur saat kaçta.. İl il iftar ve sahur saatleri

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2020 Ramazan imsakiyesi: İlk sahur saat kaçta.. İl il iftar ve sahur saatleri
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On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak. Oruç tutacak vatandaşlar kentlerindeki ilk sahurun saat kaçta olacağını merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Ramazan imsakiyesi de açıklandı. İşte il il iftar ve sahur saatleri

Ülke genelinde camilere ilişkin alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar, teravih namazı, mukabele ve itikaf gibi ibadetlerini evlerinde ifa edecek. İslam dünyası, bu yıl ramazan ayına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Müslüman alimlerden gelen "toplu iftar programları yapmama" ve "camilerde cemaatle teravih namazını kıldırmama" uyarılarıyla giriyor.

İlk sahura kalkacak olan vatandaşlar da kentlerinde sahur ve iftar saatlerini merak ediyorlar. İşte il il 2020 ramazan imsakiyesi ve tüm illerin iftar ve sahur vakitleri

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

ŞehirTarihİmsakAkşamYatsı
ADANA24 Nisan 2020 Cuma04:1819:2820:50
ADIYAMAN24 Nisan 2020 Cuma04:0419:1820:41
AFYONKARAHİSAR24 Nisan 2020 Cuma04:3119:5021:15
AĞRI24 Nisan 2020 Cuma03:3819:0220:28
AKSARAY24 Nisan 2020 Cuma04:1819:3521:00
AMASYA24 Nisan 2020 Cuma04:0319:3221:00
ANKARA24 Nisan 2020 Cuma04:1819:4321:10
ANTALYA24 Nisan 2020 Cuma04:3719:4721:08
ARDAHAN24 Nisan 2020 Cuma03:3419:0520:35
ARTVİN24 Nisan 2020 Cuma03:3719:0920:38
AYDIN24 Nisan 2020 Cuma04:4519:5921:23
BALIKESİR24 Nisan 2020 Cuma04:3920:0221:28
BARTIN24 Nisan 2020 Cuma04:1319:4821:18
BATMAN24 Nisan 2020 Cuma03:5219:0620:30
BAYBURT24 Nisan 2020 Cuma03:4719:1420:41
BİLECİK24 Nisan 2020 Cuma04:2819:5521:22
BİNGÖL24 Nisan 2020 Cuma03:5119:1020:35
BİTLİS24 Nisan 2020 Cuma03:4619:0320:27
BOLU24 Nisan 2020 Cuma04:2019:4921:18
BURDUR24 Nisan 2020 Cuma04:3619:4921:12
BURSA24 Nisan 2020 Cuma04:3219:5821:26
ÇANAKKALE24 Nisan 2020 Cuma04:4320:0921:36
ÇANKIRI24 Nisan 2020 Cuma04:1219:4121:09
ÇORUM24 Nisan 2020 Cuma04:0719:3521:03
DENİZLİ24 Nisan 2020 Cuma04:4019:5421:17
DİYARBAKIR24 Nisan 2020 Cuma03:5519:1020:33
DÜZCE24 Nisan 2020 Cuma04:2119:5121:20
EDİRNE24 Nisan 2020 Cuma04:3620:1121:41
ELAZIĞ24 Nisan 2020 Cuma03:5719:1520:40
ERZİNCAN24 Nisan 2020 Cuma03:5219:1620:42
ERZURUM24 Nisan 2020 Cuma03:4419:0920:36
ESKİŞEHİR24 Nisan 2020 Cuma04:2819:5221:18
GAZİANTEP24 Nisan 2020 Cuma04:0919:2020:42
GİRESUN24 Nisan 2020 Cuma03:5219:2220:51
GÜMÜŞHANE24 Nisan 2020 Cuma03:4919:1720:45
HAKKARİ24 Nisan 2020 Cuma03:4218:5520:18
HATAY24 Nisan 2020 Cuma04:1719:2420:44
IĞDIR24 Nisan 2020 Cuma03:3318:5820:25
ISPARTA24 Nisan 2020 Cuma04:3419:4821:12
İSTANBUL24 Nisan 2020 Cuma04:2920:0021:29
İZMİR24 Nisan 2020 Cuma04:4620:0321:27
KAHRAMANMARAŞ24 Nisan 2020 Cuma04:1019:2320:45
KARABÜK24 Nisan 2020 Cuma04:1419:4621:15
KARAMAN24 Nisan 2020 Cuma04:2619:3720:59
KARS24 Nisan 2020 Cuma03:3419:0320:31
KASTAMONU24 Nisan 2020 Cuma04:0819:4121:11
KAYSERİ24 Nisan 2020 Cuma04:1119:3020:55
KİLİS24 Nisan 2020 Cuma04:1219:2120:42
KIRIKKALE24 Nisan 2020 Cuma04:1519:4021:07
KIRKLARELİ24 Nisan 2020 Cuma04:3320:0821:39
KIRŞEHİR24 Nisan 2020 Cuma04:1519:3621:02
KOCAELİ24 Nisan 2020 Cuma04:2619:5621:24
KONYA24 Nisan 2020 Cuma04:2619:4121:04
KÜTAHYA24 Nisan 2020 Cuma04:3119:5321:19
MALATYA24 Nisan 2020 Cuma04:0119:1820:42
MANİSA24 Nisan 2020 Cuma04:4420:0221:27
MARDİN24 Nisan 2020 Cuma03:5519:0720:29
MERSİN24 Nisan 2020 Cuma04:2119:3120:52
MUĞLA24 Nisan 2020 Cuma04:4519:5621:19
MUŞ24 Nisan 2020 Cuma03:4719:0620:31
NEVŞEHİR24 Nisan 2020 Cuma04:1519:3320:58
NİĞDE24 Nisan 2020 Cuma04:1719:3220:56
ORDU24 Nisan 2020 Cuma03:5419:2420:53
OSMANİYE24 Nisan 2020 Cuma04:1419:2520:47
RİZE24 Nisan 2020 Cuma03:4319:1420:43
SAKARYA24 Nisan 2020 Cuma04:2419:5421:22
SAMSUN24 Nisan 2020 Cuma03:5819:3121:01
ŞANLIURFA24 Nisan 2020 Cuma04:0319:1520:37
SİİRT24 Nisan 2020 Cuma03:4819:0320:27
SİNOP24 Nisan 2020 Cuma04:0019:3721:08
ŞIRNAK24 Nisan 2020 Cuma03:4819:0020:23
SİVAS24 Nisan 2020 Cuma04:0219:2620:52
TEKİRDAĞ24 Nisan 2020 Cuma04:3520:0621:35
TOKAT24 Nisan 2020 Cuma04:0119:2920:56
TRABZON24 Nisan 2020 Cuma03:4619:1720:46
TUNCELİ24 Nisan 2020 Cuma03:5419:1520:40
UŞAK24 Nisan 2020 Cuma04:3619:5421:19
VAN24 Nisan 2020 Cuma03:4118:5820:23
YALOVA24 Nisan 2020 Cuma04:2919:5821:27
YOZGAT24 Nisan 2020 Cuma04:1019:3521:01
ZONGULDAK24 Nisan 2020 Cuma04:1619:5021:19

 

Diyanet'ten "evde teravih" açıklaması

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" temalı "2020 Yılı Ramazan Ayı" tanıtım toplantısındaki konuşmasında, ramazan ayında camilerde teravih namazı kılınmayacağını belirtti.

Erbaş, "Teravih namazlarını bu ramazanda maalesef camilerde kılamayacağız. Evlerinde herkes ailesi, eşi, çocuklarıyla teravih namazlarını kılabilir. Çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır." dedi.

AA'ya konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tahir Tural da ramazan ayında, apartman altında veya sitelerde sosyal ihtiyaçlar için yapılan alanlarda toplanılıp cemaatle teravih namazı kılınmasını uygun bulmadıklarını, bu durumun salgınla mücadele açısından çok tehlikeli olduğunu vurgulamıştı.

Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.

Federasyon olarak geçen sene illerde 8,5-9 lira olarak uygulanan kilogram fiyatının bu sene 10 liranın üzerinde olmaması yönünde genelge yayınladıklarını belirten Balcı, odaların da genelge çerçevesinde illerinde kendi maliyet hesaplarını yaparak ticaret odalarından fiyatlarını aldıklarını söyledi.

Balcı, şunları kaydetti:

"Ramazan pidesi Ankara ilinde 275 gramı 2,5 liradan, yani kilogramı 9-10 liraya geliyor. İzmir'de 300 gramı 3 lira; İstanbul'da 350 gram 3 lira, 400 gram 4 lira, yine kilogramı 10 liranın üzerinde değil. Bursa'da 200 gramı 2 lira, Kocaeli'de 370 gramı 3,5 lira, Samsun'da 420 gramı 4 lira, Sakarya'da 470 gramı 4,5 liradan, yani kilogramı 9,5 liraya tekabül eden fiyatlar. Ramazan ayında üretmiş olduğumuz pide fiyatları bu şekilde."

Balcı, 81 ilde pidenin kilogram fiyatının 10 lirayı geçmeyeceğini vurguladı.

"Fırınlara özel pide siparişi verilemeyecek"

Balcı, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından fırınlarda gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Aradan geçen 2 haftada tek bir vatandaşa ekmek aratmadıklarını, kimseyi ekmeksiz bırakmadıklarını dile getiren Balcı, şöyle devam etti:

"En son 16 Nisan'da yayınlanan genelge gereği, bir ilçede dağıtım yapan işletme sahibi, başka bir ilçede dağıtım yapamamaktadır. Fırıncı esnafımızın mağdur olmaması için izin belgesinde yazan çalışma bölgesinin dışına çıkmaması gerekiyor."

İçişleri Bakanlığının dün akşam yayımladığı genelge doğrultusunda ramazan ayında fırınların önünde pide kuyruğu oluşmaması için bir dizi tedbir aldıklarını belirten Balcı, şöyle dedi:

"Bunların en başında gelen 2 konu var. Vatandaşlarımızın fırınlara gelerek kıymalı, kuşbaşılı özel pide siparişi vermesi yasaklanmıştır. Yani özel pide yapma siparişi gerçekleşmeyecek. Bu fırınlardaki yoğunluğu önlemiş olacak. Diğer bir konu da iftara 2 saat kala fırınlarımızda üretim durmuş olacak. Yani iftar saatine 2 saat kala fırınlarımızda pide veya ekmek pişirme işlemi gerçekleşmeyecek fakat satışlar devam edecek. Burada yanlış anlaşılmasın satışlarda bir sıkıntı yok satışlarımız devam edecek, üretim 2 saat önceden son bulmuş olacak. Bu da yoğunluğun önlenmesini sağlayacaktır. Buna rağmen ufak da olsa yoğunluk varsa kesinlikle sosyal mesafe korunacaktır. Bu konuda fırıncı esnafımız üzerine düşen görevi geçmişte olduğu gibi yapacaktır."

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