2020 Ramazan imsakiyesi: İlk sahur saat kaçta.. İl il iftar ve sahur saatleri

Ülke genelinde camilere ilişkin alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar, teravih namazı, mukabele ve itikaf gibi ibadetlerini evlerinde ifa edecek. İslam dünyası, bu yıl ramazan ayına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Müslüman alimlerden gelen "toplu iftar programları yapmama" ve "camilerde cemaatle teravih namazını kıldırmama" uyarılarıyla giriyor.

İlk sahura kalkacak olan vatandaşlar da kentlerinde sahur ve iftar saatlerini merak ediyorlar. İşte il il 2020 ramazan imsakiyesi ve tüm illerin iftar ve sahur vakitleri

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Şehir Tarih İmsak Akşam Yatsı ADANA 24 Nisan 2020 Cuma 04:18 19:28 20:50 ADIYAMAN 24 Nisan 2020 Cuma 04:04 19:18 20:41 AFYONKARAHİSAR 24 Nisan 2020 Cuma 04:31 19:50 21:15 AĞRI 24 Nisan 2020 Cuma 03:38 19:02 20:28 AKSARAY 24 Nisan 2020 Cuma 04:18 19:35 21:00 AMASYA 24 Nisan 2020 Cuma 04:03 19:32 21:00 ANKARA 24 Nisan 2020 Cuma 04:18 19:43 21:10 ANTALYA 24 Nisan 2020 Cuma 04:37 19:47 21:08 ARDAHAN 24 Nisan 2020 Cuma 03:34 19:05 20:35 ARTVİN 24 Nisan 2020 Cuma 03:37 19:09 20:38 AYDIN 24 Nisan 2020 Cuma 04:45 19:59 21:23 BALIKESİR 24 Nisan 2020 Cuma 04:39 20:02 21:28 BARTIN 24 Nisan 2020 Cuma 04:13 19:48 21:18 BATMAN 24 Nisan 2020 Cuma 03:52 19:06 20:30 BAYBURT 24 Nisan 2020 Cuma 03:47 19:14 20:41 BİLECİK 24 Nisan 2020 Cuma 04:28 19:55 21:22 BİNGÖL 24 Nisan 2020 Cuma 03:51 19:10 20:35 BİTLİS 24 Nisan 2020 Cuma 03:46 19:03 20:27 BOLU 24 Nisan 2020 Cuma 04:20 19:49 21:18 BURDUR 24 Nisan 2020 Cuma 04:36 19:49 21:12 BURSA 24 Nisan 2020 Cuma 04:32 19:58 21:26 ÇANAKKALE 24 Nisan 2020 Cuma 04:43 20:09 21:36 ÇANKIRI 24 Nisan 2020 Cuma 04:12 19:41 21:09 ÇORUM 24 Nisan 2020 Cuma 04:07 19:35 21:03 DENİZLİ 24 Nisan 2020 Cuma 04:40 19:54 21:17 DİYARBAKIR 24 Nisan 2020 Cuma 03:55 19:10 20:33 DÜZCE 24 Nisan 2020 Cuma 04:21 19:51 21:20 EDİRNE 24 Nisan 2020 Cuma 04:36 20:11 21:41 ELAZIĞ 24 Nisan 2020 Cuma 03:57 19:15 20:40 ERZİNCAN 24 Nisan 2020 Cuma 03:52 19:16 20:42 ERZURUM 24 Nisan 2020 Cuma 03:44 19:09 20:36 ESKİŞEHİR 24 Nisan 2020 Cuma 04:28 19:52 21:18 GAZİANTEP 24 Nisan 2020 Cuma 04:09 19:20 20:42 GİRESUN 24 Nisan 2020 Cuma 03:52 19:22 20:51 GÜMÜŞHANE 24 Nisan 2020 Cuma 03:49 19:17 20:45 HAKKARİ 24 Nisan 2020 Cuma 03:42 18:55 20:18 HATAY 24 Nisan 2020 Cuma 04:17 19:24 20:44 IĞDIR 24 Nisan 2020 Cuma 03:33 18:58 20:25 ISPARTA 24 Nisan 2020 Cuma 04:34 19:48 21:12 İSTANBUL 24 Nisan 2020 Cuma 04:29 20:00 21:29 İZMİR 24 Nisan 2020 Cuma 04:46 20:03 21:27 KAHRAMANMARAŞ 24 Nisan 2020 Cuma 04:10 19:23 20:45 KARABÜK 24 Nisan 2020 Cuma 04:14 19:46 21:15 KARAMAN 24 Nisan 2020 Cuma 04:26 19:37 20:59 KARS 24 Nisan 2020 Cuma 03:34 19:03 20:31 KASTAMONU 24 Nisan 2020 Cuma 04:08 19:41 21:11 KAYSERİ 24 Nisan 2020 Cuma 04:11 19:30 20:55 KİLİS 24 Nisan 2020 Cuma 04:12 19:21 20:42 KIRIKKALE 24 Nisan 2020 Cuma 04:15 19:40 21:07 KIRKLARELİ 24 Nisan 2020 Cuma 04:33 20:08 21:39 KIRŞEHİR 24 Nisan 2020 Cuma 04:15 19:36 21:02 KOCAELİ 24 Nisan 2020 Cuma 04:26 19:56 21:24 KONYA 24 Nisan 2020 Cuma 04:26 19:41 21:04 KÜTAHYA 24 Nisan 2020 Cuma 04:31 19:53 21:19 MALATYA 24 Nisan 2020 Cuma 04:01 19:18 20:42 MANİSA 24 Nisan 2020 Cuma 04:44 20:02 21:27 MARDİN 24 Nisan 2020 Cuma 03:55 19:07 20:29 MERSİN 24 Nisan 2020 Cuma 04:21 19:31 20:52 MUĞLA 24 Nisan 2020 Cuma 04:45 19:56 21:19 MUŞ 24 Nisan 2020 Cuma 03:47 19:06 20:31 NEVŞEHİR 24 Nisan 2020 Cuma 04:15 19:33 20:58 NİĞDE 24 Nisan 2020 Cuma 04:17 19:32 20:56 ORDU 24 Nisan 2020 Cuma 03:54 19:24 20:53 OSMANİYE 24 Nisan 2020 Cuma 04:14 19:25 20:47 RİZE 24 Nisan 2020 Cuma 03:43 19:14 20:43 SAKARYA 24 Nisan 2020 Cuma 04:24 19:54 21:22 SAMSUN 24 Nisan 2020 Cuma 03:58 19:31 21:01 ŞANLIURFA 24 Nisan 2020 Cuma 04:03 19:15 20:37 SİİRT 24 Nisan 2020 Cuma 03:48 19:03 20:27 SİNOP 24 Nisan 2020 Cuma 04:00 19:37 21:08 ŞIRNAK 24 Nisan 2020 Cuma 03:48 19:00 20:23 SİVAS 24 Nisan 2020 Cuma 04:02 19:26 20:52 TEKİRDAĞ 24 Nisan 2020 Cuma 04:35 20:06 21:35 TOKAT 24 Nisan 2020 Cuma 04:01 19:29 20:56 TRABZON 24 Nisan 2020 Cuma 03:46 19:17 20:46 TUNCELİ 24 Nisan 2020 Cuma 03:54 19:15 20:40 UŞAK 24 Nisan 2020 Cuma 04:36 19:54 21:19 VAN 24 Nisan 2020 Cuma 03:41 18:58 20:23 YALOVA 24 Nisan 2020 Cuma 04:29 19:58 21:27 YOZGAT 24 Nisan 2020 Cuma 04:10 19:35 21:01 ZONGULDAK 24 Nisan 2020 Cuma 04:16 19:50 21:19

Diyanet'ten "evde teravih" açıklaması

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" temalı "2020 Yılı Ramazan Ayı" tanıtım toplantısındaki konuşmasında, ramazan ayında camilerde teravih namazı kılınmayacağını belirtti.

Erbaş, "Teravih namazlarını bu ramazanda maalesef camilerde kılamayacağız. Evlerinde herkes ailesi, eşi, çocuklarıyla teravih namazlarını kılabilir. Çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır." dedi.

AA'ya konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tahir Tural da ramazan ayında, apartman altında veya sitelerde sosyal ihtiyaçlar için yapılan alanlarda toplanılıp cemaatle teravih namazı kılınmasını uygun bulmadıklarını, bu durumun salgınla mücadele açısından çok tehlikeli olduğunu vurgulamıştı.

Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.

Federasyon olarak geçen sene illerde 8,5-9 lira olarak uygulanan kilogram fiyatının bu sene 10 liranın üzerinde olmaması yönünde genelge yayınladıklarını belirten Balcı, odaların da genelge çerçevesinde illerinde kendi maliyet hesaplarını yaparak ticaret odalarından fiyatlarını aldıklarını söyledi.

Balcı, şunları kaydetti:

"Ramazan pidesi Ankara ilinde 275 gramı 2,5 liradan, yani kilogramı 9-10 liraya geliyor. İzmir'de 300 gramı 3 lira; İstanbul'da 350 gram 3 lira, 400 gram 4 lira, yine kilogramı 10 liranın üzerinde değil. Bursa'da 200 gramı 2 lira, Kocaeli'de 370 gramı 3,5 lira, Samsun'da 420 gramı 4 lira, Sakarya'da 470 gramı 4,5 liradan, yani kilogramı 9,5 liraya tekabül eden fiyatlar. Ramazan ayında üretmiş olduğumuz pide fiyatları bu şekilde."

Balcı, 81 ilde pidenin kilogram fiyatının 10 lirayı geçmeyeceğini vurguladı.

"Fırınlara özel pide siparişi verilemeyecek"

Balcı, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından fırınlarda gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Aradan geçen 2 haftada tek bir vatandaşa ekmek aratmadıklarını, kimseyi ekmeksiz bırakmadıklarını dile getiren Balcı, şöyle devam etti:

"En son 16 Nisan'da yayınlanan genelge gereği, bir ilçede dağıtım yapan işletme sahibi, başka bir ilçede dağıtım yapamamaktadır. Fırıncı esnafımızın mağdur olmaması için izin belgesinde yazan çalışma bölgesinin dışına çıkmaması gerekiyor."

İçişleri Bakanlığının dün akşam yayımladığı genelge doğrultusunda ramazan ayında fırınların önünde pide kuyruğu oluşmaması için bir dizi tedbir aldıklarını belirten Balcı, şöyle dedi:

"Bunların en başında gelen 2 konu var. Vatandaşlarımızın fırınlara gelerek kıymalı, kuşbaşılı özel pide siparişi vermesi yasaklanmıştır. Yani özel pide yapma siparişi gerçekleşmeyecek. Bu fırınlardaki yoğunluğu önlemiş olacak. Diğer bir konu da iftara 2 saat kala fırınlarımızda üretim durmuş olacak. Yani iftar saatine 2 saat kala fırınlarımızda pide veya ekmek pişirme işlemi gerçekleşmeyecek fakat satışlar devam edecek. Burada yanlış anlaşılmasın satışlarda bir sıkıntı yok satışlarımız devam edecek, üretim 2 saat önceden son bulmuş olacak. Bu da yoğunluğun önlenmesini sağlayacaktır. Buna rağmen ufak da olsa yoğunluk varsa kesinlikle sosyal mesafe korunacaktır. Bu konuda fırıncı esnafımız üzerine düşen görevi geçmişte olduğu gibi yapacaktır."