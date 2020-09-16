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Haber Giriş: 16.09.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

2020 mühendislik tamamlama tercihleri ne zaman? ÖSYM'den açıklama bekleniyor!

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2020 mühendislik tamamlama tercihleri ne zaman? ÖSYM'den açıklama bekleniyor!
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2020 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2020-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından ne zaman yerleştirme yapılacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl eylül ayında başlayan ve bir hafta süren tercihlerin 2020 etabı araştırılıyor. Peki, 2020 mühendislik tamamlama tercihleri ne zaman?

Teknik öğretmenlik programından mezun olan adayların mühendislik programlarını tercihleri için yapılacak işlemlerde bekleyiş devam ediyor. ALES puanı baz alınarak yapılan tercih işlemi için araştırmalar son günlerde yoğunlaşmaya başladı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

TERCİHLER NE ZAMAN?

2019 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2019-Mühendislik Tamamlama) tercihleri 11-18 Eylül 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılmıştı.

Bu yılın tarihi hakkında henüz bilgi yok. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

 

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