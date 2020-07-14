2020 MSÜ taban puanları açıklandı – İşte 2020 MSÜ MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları ekranı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci temini ön başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan yazılı duyuruda 2020 MSÜ taban puanlarına yer yer verildi. MSB Milli Savunma Üniversitesi 2020 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 20 Temmuz - 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Adayların www.personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyuruları incelemeleri gerekiyor.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 276,91794

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 357,930

KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 349,45152

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 349,45152

KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ

MSB Milli Savunma Üniversitesi 2020 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 20 Temmuz - 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

MSÜ Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okullarına başvuran adaylar, tercih ettikleri okullar ve MSÜ-2020 puan türleri göz önüne alınarak en yüksek puandan başlayarak sıralanmıştır.

Hava Harp Okulu adayları "Psikomotor Testi" ve "Öğrenci Seçme Uçuşuna" katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2020 sayısal puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanmıştır.

Hava Harp Okulu adayları "Psikomotor Testi" ve "Öğrenci Seçme Uçuşuna" katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2020 sayısal puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanmıştır.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:

a. MSÜ-2020 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando Astsubay MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Adaylar bu haklarından feragat edebilir. Bu durum adayların diğer tercihlerini etkilemeyecektir.

b. MSÜ-2020 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçemeyen adaylardan, Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar ile birinci tercihi Bando Astsubay MYO olan adaylardan en yüksek puan türüne göre sıralanarak belirlenen adaylar sadece Bando Astsubay MYO adayı olarak sınavlara çağrılmıştır. Bu adayların diğer tercihleri dikkate alınmayacaktır.

c. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir. (Piyano ve bateri hariç)

Şehit / Gazi yakını olan adaylardan; taban puanın %90'ı ve fazlası olan adaylara da Şehit-Gazi Kontenjanından çağrı yapılmıştır. Gerekli belgeleri getirmeyen adayların işlemlerine Şehit/Gazi kontenjanından devam edilmeyecektir.

Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/Ankara) adresinde hazır bulunacaklardır.

Seçim Aşaması Faaliyetleri

Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi,

3'üncü gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu tercihi olan adaylar için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için).

c. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

Kara Harp Okulu Komutanlığında sınavlar süresince adaylara su ve kumanya verilecektir. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.