Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu’nun ardından LGS’nin 20 Haziran, YKS’nin de 27-28 Haziran’da yapılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından şimdi de MSÜ sınavının tarihi araştırma konusu oldu. İşte, "2020 MSÜ sınavı ne zaman?" sorusunun yanıtı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 20 Haziran'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 27-28 Haziran'da yapılacağını bildirdi. Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Erdoğan, askeri öğrenci seçme sınavının 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.

MSÜ SORULARI NASIL OLACAK?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.