2020 MSÜ geç başvuruları başladı! MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar?

TSK'da çalışma hayali kuran vatandaşların beklediği MSÜ geç başvuruları başladı. Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) girişte uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2020-MSÜ) başvurularına ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte, konuya dair tüm ayrıntılar...

2020 MSÜ geç başvuruları 25 Şubat 2020 tarihinde alınacak. 150,00 TL olan geç başvuru ücreti ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden yatırılacak. Başvurular bu gece 23:59'da sona erecek.

2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ise 29 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.