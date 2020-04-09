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Haber Giriş: 09.04.2020 - 15:10,Son Güncelleme:/

2020 MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı! EKYS sonuç sorgulama sayfası

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2020 MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı! EKYS sonuç sorgulama sayfası
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Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ÖSYM tarafından düzenlenen 'Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı' sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-MEB-EKYS değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. İşte, EKYS sonuç sorgulama sayfası...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) organize ettiği EKYS sınavının 2020 etabına ait sonuçlar açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri girerek öğrenebilecek. İşte, MEB EKYS sınav sonuçları hakkında merak edilenler...

15 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) sonuçları, ÖSYM'nin resmi sitesinde ilan edildi.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

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