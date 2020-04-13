2020 MEB bursluluk sınavı ne zaman?

Geçmiş yıllarda Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) adı ile düzenlenen İOKBS'ye katılarak burs desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, söz konusu sınavın tarihinin yanı sıra 2020 İOKBS hakkındaki diğer detayları öğrenmek istiyor. İşte, 2020 MEB bursluluk sınavı hakkında tüm merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 6 Haziran'a ertelendiğini açıkladı. Bakanlık, nisan ayında yapacağı sınavları erteledi ve sınav takvimini yeniden oluşturdu.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "25 Nisan'da yurt içi ve yurt dışında uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) 6 Haziran 2020'ye erteledik. Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavını da 5 Temmuz 2020'ye erteledik." diye konuştu.

İOKBS sınavı hakkında yeni duyuru ya da gelişmeler olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.