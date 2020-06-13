LGS giriş yerleri açıklandı: 2020 Liselere Giriş Sınavı, sınav giriş yerleri MEB tarafından duyuruldu.. İşte e-okul LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı

Ortaöğretim öğrencileri bir süredir LGS sınav yerlerini takip ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan beklenen açıklama bugün geldi, sınav yerleri bilgisini içeren LGS sınav giriş belgesi MEB ve e Okul sistemi üzerinden erişime açıldı. 13 Haziran itibariyle LGS sınav giriş belgesi görüntülenip çıktısı alınabilecek. Peki, LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

LGS hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bir yandan da sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığı sorularına internet üzerinden cevap arıyordu. MEB'den LGS sınav giriş belgesine ilişkin son dakika duyurusu geldi. "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Sınav Giriş Bilgisi" başlığıyla LGS sınav giriş belgesinin erişime açıldığı duyuruldu.

LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "//www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME

LGS sınav giriş belgesi için öğrencilerin online sistem üzerindeki kendilerinden istenilen bilgileri girmesi gerekiyor. T.C kimlik no ve doğum tarihiyle birlikte LGS sınav yerleri öğrenilebiliyor.

LGS NE ZAMAN?

Bu yılki MEB takvimi doğrultusunda LGS 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.

LGS KONULARI NELER

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) soru çıkacak konu ve kazanımları açıkladı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın web sayfasında yayınlanan kılavuza göre konular şöyle

Türkçe: Söz varlığı, anlama, yazma.

Matematik: Sayılar ve işlemler, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler, veri işleme, olasılık, cebir.

Fen bilimleri: Mevsimler ve iklim/Dünya ve evren, DNA ve genetik kod/canlılar ve yaşam, basınç/fiziksel olaylar, madde ve endüstri/madde ve doğası.

T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, milli bir destan.

Din kültürü ve ahlak bilgisi: Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat.

LGS'DE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, koronavirüs önlemleri kapsamında, öğrencilerin yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak.

Bakanlık tarafından sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavda dikkat edilecek hususlara dair illere yazı gönderildi.

Yazıda, bina sınav sorumlularının ve salon görevlilerinin, koronavirüs salgını dolayısıyla alması gereken önlemler sıralandı.

Buna göre, sınav görevlileri ve öğrenciler, sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına gidecek, sınav görevlileri sınav boyunca maske takmaya devam edecek.

Sınav binası ve sınav salonlarının girişlerinde el antiseptiği, sınav salonunda öğrenci ve görevli sayısı kadar yedek maske bulundurulacak.



