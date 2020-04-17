2020 Kurban Bayramı ne zaman?

İslam dünyasında kutlanan iki dini bayramdan biri olan Kurban Bayramı için sayılı günler kaldı. Kurban ibadetini yerine getirmek için plan yapan vatandaşlar, 2020 yılında Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak edileceğini öğrenmek adına internette yaptıkları tarih araştırmalarına hız verdi. İşte, 2020 Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı tatili hakkında merak edilen detaylar...

Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.

İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?

1-) Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

2-) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

3-) Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

4-) Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

5-) Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

6-) Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

7-) Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.