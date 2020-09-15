2020 hafızlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

27 Temmuz ile 14 Ağustos tarihleri arasında başvuruları alınan 2020 hafızlık sınavı tamamlandı. 2020 hafızlık sınav sonuçları eylül ayı içerisinde erişime açılacak. Hafızlık tespit sözlü sınavından 70 ve üzeri puan alan adaylar sınavda başarılı sayılacaklar.



Adaylar; “Hafızlık Tespit Sınavı sonuçlarını 25 Eylül 2020 tarihi itibariyle https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebilecekler.

HAFIZLIK SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI



Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerin “Hafızlık Belgeleri” eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.