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Haber Giriş: 25.12.2020 - 11:11 | Son Güncelleme:

2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık Sınav Sonuçları Açıklandı

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2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık Sınav Sonuçları Açıklandı
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ÖSYM: "2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru da 29 Kasım'da yapılan Eczacılık sınav sonuçlarının bugün saat 11:00'dan itibaren erişime açıldığını duyurdu..

29 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ve 2020-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2020-STS Eczacılık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

 

2020-STS ECZACILIK SONUÇLARI

 

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