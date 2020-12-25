2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık Sınav Sonuçları Açıklandı
ÖSYM: "2020-EUS ve 2020-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru da 29 Kasım'da yapılan Eczacılık sınav sonuçlarının bugün saat 11:00'dan itibaren erişime açıldığını duyurdu..
29 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) ve 2020-Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2020-STS Eczacılık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.
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