2020 en sıcak yıl rekoruna ortak oldu

Geçen mayıs, eylül ve kasım aylarının yaşanan en sıcak mayıs, eylül ve kasım olduğunu duyuran AB Yeryüzü İzleme Programı olan Kopernik İklim Değişikliği Servisi, 2016’yla aynı sıcaklık seviyesine ulaşıldığını duyurdu. 2020, 1981-2010 dönemine göre 0.6 derece daha sıcak geçti. 1850-1900 dönemine göre ise sıcaklıklarda 1.25 derece artış olduğu gözlendi. Sıcak yıllar 2015 ile başladı, 2011-2020 bugüne kadar kaydedilen en sıcak on yıl oldu. Birleşmiş Milletler (BM) daha önce yaptığı açıklamada 2020’nin en sıcak 3 yıldan biri olmaya aday olduğunu söylemişti. Uzmanlara göre 2020 yılı boyunca alışılmadık düzeyde yüksek seyreden sıcaklıklar, küresel ölçekteki sıcaklıklar üzerinde soğutma etkisi bulunan bir hava olayı olan La Niña’nın meydana gelmesine rağmen gerçekleşti. Açıklamada aynı zamanda, küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olan sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik ihtiyaç da vurgulanıyor. Uzmanlar, mevcut emisyon azaltım taahhütlerinin, Paris Anlaşması kapsamında belirlenen hedeflere ulaşmak için yetersiz kaldığı konusunda hemfikirler. Ancak, Çin, Japonya ve Avrupa Birliği’nin son zamanlarda ortaya koyduğu iklim hedefleri de dikkat çekiyor. Almanya İklim Hizmetleri Merkezi’nden (GERICS) Dr. Karsten Haustein, “2020’nin en sıcak yıl olarak tek başına tarihe geçmesini, aralık ayının (kasım ayına kıyasla) oldukça soğuk yaşandığı bir yıl olması engelledi” dedi.

AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇTI

2020’de yıl boyunca kendini gösteren yüksek sıcaklıklar son günlerde de etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Türkiye’nin çok sayıda noktasında ağaçlar aralık ayının ortasında sıcaklıklara aldanıp çiçek açıyor. 2020 yılında dünya genelinde yaşanan aşırı hava olaylarının maliyetinin 150 milyar dolardan fazla olduğu da tespit edildi. 2020’de Sibirya’da sıcaklık 38°C’ye ulaştı. Kuzey Kutup Dairesi şimdiye kadar gördüğü en yüksek sıcaklığı gördü.