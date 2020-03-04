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Haber Giriş: 04.03.2020 - 11:06,Son Güncelleme:/

2020 emekli promosyonu miktarı belli oldu! Emekliye banka promosyonları ne zaman ödenecek?

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2020 emekli promosyonu miktarı belli oldu! Emekliye banka promosyonları ne zaman ödenecek?
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Emekliye 2020'de ödenecek promosyon miktarı belli oldu. SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz yaptığı açıklamada, 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar lira promosyon ödemesi yapılacağını belirterek, zamlı oranları açıkladı. Peki, emekli promosyonları ne kadar oldu? Emekliye banka promosyonları ne zaman ödenecek?

SGK Başkan Vekili Yılmaz, "Emekli aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira promosyon ödenmesi kararlaştırıldı." dedi. İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol kapsamında yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı bin 500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2 bin 500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı.

Yılmaz, "Promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlamış olduk. 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar lira promosyon ödemesi yapılmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

ÖDEMELER NE ZAMAN?

Ödemeler, emeklilerin yaptıkları anlaşmaları izleyen süreçte yapılacak. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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