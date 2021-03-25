2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği Sınavı sonuçları açıklandı
Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.
İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek.
Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.
ÖSYM, 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği Sınavına katılım sağlayan adaylar, sonuçları online sistem üzerinden şifreleriyle görüntüleyebilecek.
ÖSYM resmi sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği Sınavı sonuçları yönelik açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada
"07 Mart 2021 tarihinde uygulanan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2020-STS Diş Hekimliği) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Mart 2021 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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