2020 Düğün salonları ne zaman açılacak? İşte düğün organizasyonları için ilk detaylar

Düğün salonlarının açılış tarihinin ne zaman olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Normalleşme takvimi süreci 11 Mayıs’ta başladı. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Düğünlere, vaka sayısı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kontrollü şekilde, sosyal mesafeye uygun, nikâh salonlarındaki gibi yüzde 25-30 kapasiteyle izin verilebileceği kaydediliyor. İşte detaylar...

Düğün sezonunun temmuz sonu veya ağustos başında başlatılması planlanıyor.

Düğünlere, vaka sayısı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kontrollü şekilde, sosyal mesafeye uygun, nikâh salonlarındaki gibi yüzde 25-30 kişilik kapasiteyle izin verilebileceği gelen ilk bilgiler arasında. Ancak ilk aşamada sosyal mesafe kuralına uyulmayacağı ve riski arttıracağı için kapalı ortamlarda ve dar salonlarda yapılacak düğünlere izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Öncelikle kır düğünlerine izin verilmesi, şartlara uygun kapalı salonlarda yapılacak düğün ve nişanlarda tek kullanımlık çatal, kaşık, tabak kullanılması, masalarda 4’te 1 veya 3’te 1 kapasiteyle oturma düzeni sağlanması, sosyal mesafeye uyulmayacağı için halaya ya da horona gibi düğün oyunlarına izin verilmemesi, ateş ölçümü yapılması, salonların dezenfekte edilmesi, ikramların kapalı şekilde yapılması için hazırlık başlatıldı.