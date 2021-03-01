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Haber Giriş: 01.03.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

2020-DİB-MBSTS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı

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2020-DİB-MBSTS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı
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Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 27 Şubat Cumartesi günü yapılmıştı. DİB-MBSTS soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından 1 Mart Pazartesi günü yayımlandı. Soru-cevap duyurusu ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı. ÖSYM'den  MBSTS soruları ve cevapları için şu duyuru yayımlandı;

"27 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 01 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."

SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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