2020 çay budama paraları ne zaman ödenecek?

Çay budama paralarının ödeneceği tarih, Karadeniz Bölgesi'nde başta Rize'de olmak üzere geçimini çay ekimi ile sağlayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Konuya ilişkin ÇAYKUR ya da ilgili Bakanlık'tan açıklama olup olmadığını merak eden çay üreticileri, haziran ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı yaş çay budama tazminat bedellerini ne zaman hesaplara yatıracağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında ödemelerin, haziran ayı bitmeden yapılacağı tahmin ediliyor.

Konuya dair Tarım ve Orman Bakanlığı ya da ÇAYKUR'dan bir açıklama gelmesi durumunda haberimizde yer vereceğiz.