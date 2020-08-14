2020 BİM açılış ve kapanış saati: BİM kaçta açılıyor ve kapanıyor?

BİM açılış ve kapanış saati markete gitmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Markete her hafta salı ve cuma günleri aktüel ürünler geliyor. Özellik bu günlerde erken saatlerde şubelere gitmek isteyenler araştırmalarını hızlandırıyorlar. BİM saat 09:00 itibari ile açılıyor.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM market sabah saat 09.00 ile akşam 21.00 arasında çalışmaktadır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir.

BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır.

2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır.

BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır’da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.