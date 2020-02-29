2020 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanır? BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı nasıl yapılıyor?

4 Ocak-19 Nisan tarihleri arasında yapılan BİLSEM grup tarama sınavları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından devam ediyor. Örgün eğitim kurumlarında eğitim gören genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik alanında özel yetenekli olarak tanımlanan öğrencilerin katılım sağladığı BİLSEM sınavları devam ederken sonuçların açıklanacağı tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili merak edilen detaylar.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 Ocak 2020’de başlayan BİLSEM grup tarama uygulaması 19 Nisan 2020’ye kadar devam edecek. Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacak.

BİLSEM BİREYSEL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlara, Milli Eğitim Bakanlığının "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NASIL OLACAK?

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacak.