2020 Bekçi alımları başladı mı? EGM bekçilik alımı duyurusu yayımlandı mı?

2020 bekçilik alımları ne zaman sorusu, binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak alımla beraber, bekçi adayları sözlü sınav, yazılı sınav ve parkur sınavlarına dahil olacak. Bekçilik başvuru duyurusunu bekleyen adayların gözü şimdi EGM bekçilik duyurusunda. İşte, 2020 bekçilik alımlarına yönelik detaylı bilgiler.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende, 1993 yılında alımları yapılan ve hizmet sürelerini tamamlayarak emekli olan bekçiler Muammer Şimşek, Mürsel Dönmez ve Mustafa Özvatan’a plaket verdi. Yılmaz, emekli olan bekçilere teşkilata yaptıkları hizmetler nedeniyle teşekkür etti. Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz burada yaptığı konuşmada;

"Çarşı ve mahalle bekçilerimiz gece devriyelerinde vatandaşlarımız ile iyi ilişkiler geliştirmiş, vatandaşımızın güvenini kazanmış, bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur. 2020 yılında 500 çarşı ve mahalle bekçisi, 172 kır bekçisi olmak üzere toplam 672 bekçi alınacak." dedi.

Ancak başvuru tarihlerine yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Polis Akademisi ve EGM resmi sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrası 2020 bekçilik alımı başvuru süreci başlayacak.

Konuyla ilgili bilgiler netleştiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Bekçi alımı başvuru şartları neler?

Bekçi alımı 2020 tarihlerinin belli olmasıyla birlikte başvuru şartları da belli olacak. Ancak geçtiğimiz dönemde bekçilik başvurusu için şartlar şu şekildeydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas,irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ilemahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m)Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarındançıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine,toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

Bekçi maaşları ne kadar?

ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), çarşı ve mahalle bekçilerinin ücretleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında, öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynıdır. Farklılıklar ise, emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayin bedelinden kaynaklanmaktadır" açıklamasını yaptı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Çarşı ve mahalle bekçilerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kamu görevlileri olduğu, emniyet hizmetleri sınıfında, genel kolluk birimlerine yardımcı olmak üzere geceleri görev yaptığı ve vatandaşların huzur ve sükûnunu sağlayan silahlı kolluk görevlileri olduğu hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Genel kolluk teşkilatı içerisinde yer alan diğer personel ile kıyaslandığında en düşük maaş verilen meslek grubu çarşı ve mahalle bekçileridir. Üstlendikleri sorumluluk ve yaptıkları görev bakımından yıpratıcı, bir o kadar da onurlu bir mesleği icra etmektedirler. Çarşı ve mahalle bekçileri, sürekli gece çalışmalarına ve güvenlik riski yüksek bir meslek icra ediyor olmalarına karşın çeşitli meslek gruplarına sağlanan fiili hizmet zammından da faydalanamamaktadırlar. Medyada yer alan maaş hesaplamalarında çarşı ve mahalle bekçileri ve polisler için evli ve 2 çocuğu olan personel maaşlarının, diğer meslek gruplarında ise bekar olan personel maaşlarının esas alındığı anlaşılmaktadır. Ayrıca değişik meslek gruplarına ödenen birtakım ek ödemelerin maaş hesaplamalarına dahil edilmediği görülmektedir. Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında, öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynıdır. Farklılıklar ise, emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayin bedelinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4 bin 534 TL'dir."