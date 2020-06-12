2020 Babalar Günü ne zaman hangi gün kutlanacak? İşte bu yıl babalar günün kutlanacağı tarih

Babalar Günü, ebeveynlerinin özel gününü kutlamak isteyen vatandaşlarca araştırılan gün oldu. Özel sürprizler hazırlamak ve hediyeler almak isteyen vatandaşların sorguladığı bu gün, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. 2020 Babalar Günü'nün Türkiye'de bu yıl hangi zaman dilimine kutlanacağı, vatandaşların merak ettiği konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte, 2020 Babalar Günü tarihiyle ilgili tüm ayrıntılar...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor.

Babalar Günü bu yıl yani 2020'de 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.





Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.