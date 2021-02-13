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Haber Giriş: 13.02.2021 - 20:13 | Son Güncelleme:

2020 ALES/2 sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri belli oldu

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2020 ALES/2 sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri belli oldu
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Ertelenen 2020 ALES/2 sınavı için son viraja girildi. ALES giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, belgelerini ÖSYM'nin internet sayfasındaki Aday İşlemleri Sistemi'nden, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. Peki, 2020 ALES/2 sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 21 Şubat'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2020-ALES/2) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. İşte, sınava dair ayrıntılar...

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 21 Şubat'taki 2020-ALES/2 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.

 

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