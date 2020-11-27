2020-2021 polis alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Polis alımı başvuruları için ilan bekleyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. 27. Dönem POMEM başvurusunun, KPSS Ön Lisans sınav sonuçları açıklamasının ardından başlaması bekleniyordu. KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 26 Kasım tarihinde açıklandı. Bu bilgiler göz önüne alındığında POMEM başvurularının da Aralık ayının ilk günleri itibariyle başlayacağı söylenebilir.

Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

MÜLAKAT NASIL OLACAK?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden enaz yetmiş puan alması gerekir.

Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

POMEM 27. dönem alımları için başvuru tarihi belli olmadığı gibi başvuru koşulları da henüz netleşmedi. Ancak geçmiş alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardır;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

Adaylarda, 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan almak.