2020-2021 MEB AÖL kayıt yenileme tarihleri

Açık Öğretim Lisesi’nde ertelenen 1. Dönem sınavları için süreç kaldığı yerden devam ederken MEB’den (Milli Eğitim Bakanlığı) kayıt yenileme duyurusu geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Açık Lise programında okuyan öğrencilerin kayıt işlemleri 22 Ocak itibariyle başladı. Peki, AÖL kayıt yenileme için son gün ne zaman? İşte MEB’ten kayıt yenileme duyurusu…

2020-1. DÖNEM İLK ( YENİ) KAYIT - KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ, ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) SINAV, ŞEHİT /GAZİ YAKINLARI, ENGELLİ (ÖZEL EĞİTİM) ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ KAPSAMLI DUYURU





1. Açık öğretim lisesi 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında olmak üzere, tekrar açılmıştır.

Eylül ve Ekim aylarında 2021 dönemi için ilk (yeni ) kayıt ve kayıt yenileme işlemi yaptırmış ve öğrencilik durumu sistem üzerinden aktif olan öğrencilerin, tekrar ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemi için ücret yatırmalarına ve başka bir işlem tesis etmelerine gerek yoktur. Bu öğrencilerimiz isterlerse sınava girecekleri derslerini güncelleyebilirler.

2. 2020 - 2021 Eğitim - Öğretim Yılı 1. Dönemde örgün eğitim kurumlarında aktif olan öğrencilerin ilk (yeni) kayıtları alınmayacaktır.

3. 2020/1. Dönem sınavından sonra açılacak olan; 2020/2. Dönemde sınavlar arasındaki sürenin kısa olması sebebiyle bu dönemde (2020/2. Dönem) sadece kayıt yenileme işlemleri (Bakan Onayı'' ile öğrencilerimizden kayıt yenileme ücreti alınmadan kayıt yenilemeler sistem üzerinden otomatik olarak) yapılacaktır. 2020/2. Dönemde ilk (yeni) kayıt kapsamında öğrenci kaydı alınmayacaktır.

4. 2020/1. Dönemde Açık öğretim lisesine yeni kayıt olacak öğrencilerden ortaokul veya ilköğretim mezuniyet bilgisi e-Okuldan gelen öğrencilerimizin kayıtları şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın halk eğitimi merkezlerimiz tarafından yapılacaktır.

Ancak; bu durumdaki öğrencilerimizin yeni kayıt işlemlerinin yapılması için halk eğitimi merkezlerimize mail, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile yeni kayıt isteğine dair dilekçelerini ulaştırmaları gerekmektedir (Öğrenci 18 yaşından küçükse ayrıca velisinin de talebi gerekmektedir). İlk (yeni) kayıt olmak için mail, faks vb. iletişim araçları ile müracaat eden öğrencilerimizin kayıtlarını takip etmeleri ve ilk (yeni) kayıt kılavuzunda belirtilen hususlar doğrultusunda işlemlerini yürütmeleri gerekmektedir.

5. Açık öğretim lisesinde kayıtlı olup;

a- Gazi/gazi eşi, çocuğu, anne veya babası,

b- Şehit eşi, çocuğu, anne - babası veya kardeşi,

c- İstiklal madalyası sahibi/şeref aylığı sahibi,

ç- % 40 ve üzeri engelli (özel eğitim) olan öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri; öğrencilerimizin ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini, mail, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine ulaştırmaları durumunda öğrencilerimizin şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın halk eğitimi merkezi müdürlüğü tarafından 2020-1. Dönemden başlamak üzere, dilekçe gönderdikleri her dönem için, kayıt yenileme işlemleri yapılacaktır.

6. Kayıt yeniletmek için mail, faks vb. iletişim araçları ile müracaat eden öğrencilerimizin kayıtlarını takip etmeleri ve Kayıt Yenileme Kılavuzunda belirtilenler hususlar doğrultusunda işlemlerini yürütmeleri gerekmektedir.

7. Özel durumu olan öğrencilerimizin geçerli belgelerinin bir örneğinin halk eğitimi merkezi müdürlüğü arşivinde ve sisteminde taralı olması gerekmektedir.

8. Açık öğretim lisesi 2020-1. Dönem sınavları, çevrimiçi (online) olarak, 25 Şubat 2021 Perşembe günü başlayıp 01 Mart 2021 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar yapılacaktır.

9. Açık öğretim lisesinde farklı sebeplerden "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olarak belirlenen öğrencilerimizin, incelemelerinin kaldırılması için halk eğitimi merkezi müdürlükleri aracılığıyla Kurumumuza (Ankara Açık Öğretim Lisesine) ulaşmaları gerekmektedir. İncelenmeye alınma sebepleri ortadan kalktıktan sonra kayıt yenileme işlemlerini yaptırabileceklerdir.

10. 2020-1 dönemi çevrimiçi (online) sınavı esaslarını belirleme çalışmaları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile müştereken yapılmakta olup; sınavla ilgili aşağıdaki soruların cevapları çalışmaların sonucunda süreç içerisinde resmî web sitemiz olan http://aol.meb.gov.tr/ adresinden ayrıca duyurulacaktır.