2020-2021 av sezonu ne zaman kapanıyor? İşte Bakanlığın verdiği tarih

Merkez Av Komisyonu, avlanma usul ve esaslarını belirlemişti. Komisyon, avlanma zamanları, avcı başına avlanılacak hayvan miktarı, ava kapalı, yasak sahalar, avlanmada kullanılacak araç ve gereçlerin niteliklerine karar veriyor. 2020-2021 için av sezonu, her hayvan için farklı zaman dilimlerinde sona erecek. İşte, ayrıntılar...

2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK) Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı başkanlığında toplandı.

MAK toplantısında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını ve avcı kuruluşlarını temsil etmek üzere üyeler hazır bulundu.

Söz konusu toplantıda 2020-2021 av döneminde ülke genelinde geçerli olmak üzere avcılıkla ilgili usul ve esaslar belirlendi.

Toplantıda;

-Avlanma süreleri, avcı başına günlük avlanacak av hayvanı limitini, yasaklanan devlet ve genel avlaklar, türler ve avlanma günleri,

-İl genelinde yasaklanan türler,

-Av hayvanlarından koruma altına alınacaklar ile avına izin verilenleri,

-Avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özellikleri ile avlanma esasları,

-Yasaklanan avlanma usulleri,

Yaban domuzu sürek avı esasları ile mücadele maksatlı avlanmalar,

-Avlanmada kullanılması yasaklanan araç ve gereçler,

-Diğer kısıtlama ve düzenlemeler görüşülerek karara bağlandı.

Ülkemiz av ve yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilirliğini göz önünde tutarak alınan bu kararlar Resmi Gazete 'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

AV SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

2020-2021 Av Yılı uygulama talimatı daha önce yayınlanmıştı.

2020-2021 AV YILI UYGULAMA TALİMATI İÇİN TIKLAYIN