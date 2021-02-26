2020/1. Dönem bekçilik sınavı duyurusu yayınlandı! Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman yapılacak? 

POMEM bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ile ilgili beklenen açıklama geldi. Bekçi olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı söz konusu sınavla ilgili yapılan açıklamada, , Sınav merkezleri ve tarihlerinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi. Adaylar sınav yerlerini www.pa.edu.tr adresinden öğrenebilecek. Öte yandan bekçilik yazılı sınav itirazı sonuçları da Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlandı.

BEKÇİLİK SINAVI DUYURUSU

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Sınav Aşamaları Hakkında yapılan duyuruda şunlar kaydedildi;

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Sınav aşamaları, Sınav merkezleri ve tarihleri önümüzdeki günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacaktır.

Sınav tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak.

SINAV İTİRAZLARININ SONUÇLARI AÇIKLANDI

02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin Yazılı Sınav başlıklı 13 ve 14’üncü maddeleri kapsamında 20.01.2021 tarihinde 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı yapılmıştır.

Yazılı Sınav Sonuçları 15.02.2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı www.meb.gov.tr ve Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr internet adresinden açıklanmıştır. Adaylar tarafından Polis Akademisi Başkanlığına gönderilen yazılı sınav sonuclarına ilişkin itiraz dilekçeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden değerlendirilmiştir.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI İTİRAZ DİLEKÇELERİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ