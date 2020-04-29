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Haber Giriş: 29.04.2020 - 10:20,Son Güncelleme:

2019-YDUS ek tercih işlemleri tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı

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2019-YDUS ek tercih işlemleri tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tüm sınav tarihlerinin gözden geçirildiğini ve yeniden düzenlendiğini söyledi. Bu kapsamda;
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2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) Ek tercih işlemleri, 29 Nisan - 06 Mayıs 2020 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden internet aracılığıyla yapılacaktır.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde;

Yerleştirme, 2019-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır.

Ek Tercih Alınacak Alanlar: Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Üroloji.

2019-YDUS Ek Tercih İşlemleri : Genel Bilgiler ve Tablolar (1. Grup)

2019-YDUS Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

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