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2018'de cinayete kurban gitmişti: 4 yıl sonra kemikleri bulundu

#Hakkari#Van#Cinayet
2018de cinayete kurban gitmişti: 4 yıl sonra kemikleri bulundu

Hakkari’de 2018 yılında yaşanan ‘kasten öldürme’ olayının failleri Van’da yakalanırken, öldürdükleri şahsa ait olduğu değerlendirilen kemik ve eşyalar ise Kato Dağı eteklerinde bulundu.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 yılında Hakkari’de kasten öldürme olayını gerçekleştiren faillerin Van’da olduğunun tespit edilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince yapılan programlı ve titiz çalışmalar sonucunda bir kaç ay önce yakalandıkları belirtildi. Gözaltına alınan ve birinin ‘Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme, Resmi Belgede Sahtecilik ve Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçlarından aranıyor kaydı bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

CESEDİ KAYALIKLARIN ALTINA SAKLAMIŞLAR 

2018 yılında gerçekleşen kasten öldürme olayı için yürütülen soruşturma çerçevesinde, yerde karın kalkmasıyla birlikte şahısların ifadesi doğrultusunda Kato Dağı eteklerinde çalışma yapıldı. Çalışmaların sonucunda öldürülen şahsa ait olduğu değerlendirilen bazı eşyalar ve kemik parçaları kayalık alanda üzeri taşlarla kapatılmış şekilde bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.

2018 yılında öldürülen şahsın kemikleri Kato Dağı eteklerinde bulundu
daha fazla video için2018 yılında öldürülen şahsın kemikleri Kato Dağı eteklerinde bulundu
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#Hakkari#Van#Cinayet

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